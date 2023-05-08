Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая перед самыми родами выпустила новый, а недавно в третий раз стала мамой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда душещипательным видео, приуроченном ко Дню памяти.
Как оказалось, в репертуаре Светланы есть песня с очень символическим названием "Ніколи знову". В черно-белом ролике, который показала артистка, ее можно увидеть трогательно поющей эту пронзительную песню. Перед камерой Светлана появилась в темном пиджаке с необычной вышивкой на спине, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Тарабарова написала: "Как больно от понимания того, что все повторяется". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Мурашки по телу".
"Действительно больно, что повторяется".
"Как же больно".
"Это просто невероятно! Талантливая и красивая".
"Мурашки просто".
"Наступил день, наступит ночь".
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