Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая перед самыми родами выпустила новый, а недавно в третий раз стала мамой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда душещипательным видео, приуроченном ко Дню памяти.

Как оказалось, в репертуаре Светланы есть песня с очень символическим названием "Ніколи знову". В черно-белом ролике, который показала артистка, ее можно увидеть трогательно поющей эту пронзительную песню. Перед камерой Светлана появилась в темном пиджаке с необычной вышивкой на спине, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Как больно от понимания того, что все повторяется". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Мурашки по телу".

"Действительно больно, что повторяется".

"Как же больно".

"Это просто невероятно! Талантливая и красивая".

"Мурашки просто".

"Наступил день, наступит ночь".

Последние новости Украины: "Такая женственная": Мисс Украина-Вселенная Неплях с роскошными кудрями устроила фотосессию "под погоду".

Последние новости Украины: "Его аж передернуло": Эллерт из "Холостячки" рассказал об инциденте, как встретил русского в США.

Последние новости Украины: "Это прекрасно": Катя Павленко из Go-A показала фото из Ливерпуля перед выступлением на Евровидении.