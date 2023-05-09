Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, звезда "Танців з зірками", показала, как занимается спортом. Звезда опубликовала новые кадры в своем Инстаграм, где ведет блог. На первом сторис Иванна Онуфрийчук позировала рядом со своим мужем.

"Ночные котики в деле", - написала ведущая "Танців з зірками" в публикации.

На втором звезда показала, как занимается спортом прямо среди ночи. Иванна Онуфрийчук была в спортивном костюме, показывая, как бегает с музыкой.

"Трек на сегодняшнюю ходьбу", - написала Иванна Онуфрийчук в еще одной публикации.

Стоит отметить, ведущая "Танців з зірками" активно ведет блог в Инстаграм. Иванна Онуфрийчук активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а недавно показала, как встретила Пасху.

"Наша Пасха. Как же я люблю и ценю этот праздник! Оно всегда ассоциируется с семьей, уютом и светом. Наши традиции, обычаи, наша история. Верю, что с Божьей помощью мы победим и все сможем выжить эту особую атмосферу в родных домах, как раньше! От всего сердца поздравляю всех вас с Пасхой, друзья! Пусть в ваших сердцах не угасает вера. Здоровье и благополучие вам и вашим родным.

Сил и отваги нашим защитникам и защитницам, борющимся за жизнь", - написала Онуфрийчук.

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