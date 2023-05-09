Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас колесит по стране с туром "Я-Украина" без предупреждения отменила концерт в Хмельницком. Об этом рассказали зрители в комментариях под новым постом звезды в Instagram.

Как оказалось, Настя выложила видео со своего концерта в Кропивницком и сообщила об отмене выступления в Хмельницком сославшись на "технические причины". Также она заявила, что следующий концерт будет в Одессе 11 мая.

"Кропивницкий, спасибо вам! Я почувствовала подлинное единение и поддержку от вас вчера на концерте. К сожалению, в Хмельницком, по техническим обстоятельствам, концерт отменен. Поэтому следующая встреча в рамках тура "Я-Украина" состоится в Одессе 11:05, и я очень жду каждого из вас, чтобы спеть вместе и почувствовать энергию друг друга! До встречи", - написала Каменских.

Тут же в комментариях пользователи начали возмущаться, что никто не предупредил хмельнитчан об отмене концерта Насти, и многие пришли с билетами на руках, которые теперь не знают, как вернуть:

"Почему никто не сказал, что концерта в Хмельницком не будет? Люди пришли ждут, никто не сообщил, что концерта не будет! Как это понимать?! Как вернуть деньги за билет?!".

"Тот же вопрос. Должны были ехать за 100 км на тот концерт. Жилье на букинге забронировали, проплатили. Очень нехорошо получилось".

"У меня тоже такой вопрос, купили с подругой билеты, пришли, а концерта нет, и средства никак не вернуть".

"Тоже вопрос. Концерта не было, а деньги надо вернуть".

"Где обещанный концерт?".

"Почему не сказали об отмене концерта? Где ответственность? Люди ехали из других городов! Почему средства не возвращаются?".

"Средства за билеты можно вернуть у билетного оператора, писали ранее".

"Какого оператора? Звонили, говорят, что не знают, когда и как можно вернуть".

"Это вообще дурдом. Надо этот вопрос решить, а не просто писать, что следующая встреча состоится в Одессе! Позор! Было гораздо лучшее мнение!".

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