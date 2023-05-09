Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычные кадры из примерочной, на которых предстала в женственных образах.

Стоит отметить, что в последнее время Даша кардинально сменила свой стиль и стала более скромной в нарядах. Однако, в этот раз примерила несколько женственных образа, некоторые из них довольно откровенные. А вот основной акцент в этой фотосессии на обуви – артистка примерила несколько пар роскошных босоножек на высоких шпильках.

В подписи к публикации Астафьева написала: "При всех потугах страны-ошибки нас уничтожить, хочется чувствовать себя королевой, стильной и неповторимой! Недавно пришла в страну мечтаний, вспомнила, что такое каблуки. Любимые шедевры. Новая коллекция просто создана для этой весны, когда хочется жить и наслаждаться каждым днем, потому что как никогда замечаешь прекрасное. Спасибо за настроение, и как всегда остаетесь на уровне. Какой образ выбираем, друзья?".

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