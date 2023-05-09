Ведущая новостей на телеканале "1+1" Алла Мазур после очередной волны обстрелов эмоционально обратилась к украинцам по поводу 8 и 9 мая.

В этот раз на своей странице в Instagram Алла Мазур показала последствия массированной атаки, которую оккупанты совершили накануне.

"Нет у них ни памяти, ни примирения… Только вековое стремление захватить, присвоить, покорить, унизить", - написала ведущая "1+1" под кадрами с Одесской области, где россияне разбили базу отдыха, уничтожили склад гуманитарной помощи Красного Креста и убили человека, с Киевщины, где удалось сбить все 35 летевших на столицу Шахедов, но обломки попали в дом и выбили окна гимназии.

"И Херсонщина! Там эти наши «соседи» - еще раз! - обстреляли село Станислав. Шесть пострадавших. Среди них - 9-летний мальчик: минно-взрывные травмы и ранения головы. «Русские братья» еще раз напомнили нам в ночь на 8 мая, кого определили себе врагом теперь. И на пороге 9 мая - нас призывают быть особенно осторожными. Потому что снова - угроза массированной ракетной атаки", - пишет Алла Мазур.

Звезда "1+1" добавила, что президент Владимир Зеленский предложил парламенту законодательно определить, что День памяти и победы над нацистской Германией во Второй мировой будем отмечать в Украине 8 мая — вместе с цивилизованной Европой.

"А 9 мая - которое современная россия превратила в день «победобесия» - станет у нас Днем Европы. Я эту идею поддерживаю. Потому что ракетными ударами по мирным людям - дает нам россия самый жесткий урок истории. Напоминает, что нынешний рашизм - фактически реинкарнация тогдашнего немецкого фашизма. И с этим государством, которое своей идеологией избрало убийства - не хочется иметь ничего общего", - подчеркнула Алла Мазур.

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