"Евровидение-2023" стартует в Ливерпуле уже сегодня, 9 мая, пишет Politeka.net.
В этом году «Евровидение» пройдет в три этапа – 9 мая состоится первый полуфинал, 11 мая – второй, а 13 мая в субботу – гранд-финал, по результатам которого и выберут победителя «Евровидения-2023».
Андрей Данилко, чей образ Верки Сердючки после Евровидения-2007 знают и любят во всем мире, сообщил, где он находится сейчас и ждать ли его на сцене конкурса в этом году.
Напомним, ранее Андрей Данилко сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Перед выступлением в Неаполе Данилко заболел ларингитом, из-за чего у него пропал голос.
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Однако срывать выступление Верки Сердюки артист не стал, поэтому врач дал ему двойную порцию лекарства. Это помогло отыграть концерт, но обернулось тяжелыми последствиями – произошло кровоизлияние в голосовую связку. Врачи предупредили Данилко, что если эта ситуация повторится, он может навсегда потерять голос.
"Андрей, еще одна подобная ситуация, и ты можешь потерять голос навсегда", – предупредил врач Данилко.
Впоследствии Данилко сообщил еще об одной неприятности - тур по США и Канаде, который планировался на весну этого года, не состоится из-за того, что не все участники его команды могут покинуть Украину. Сложности возникли из-за новых правил выезда за границу для мужчин-артистов.
Так что поклонники Данилко переживали, сможет ли он выступить на сцене «Евровидения»-2023.
Планировалось, что в гранд-финале "Евровидения-2023" 13 мая на сцене Ливерпуля можно будет увидеть Джамалу, Тину Кароль, группы GO-A и Kalush Orchestra. Заявлялось и выступление и Верки Сердючки.
И вот Андрей Данилко, выйдя на связь со своими фанами, сообщил, где он сейчас и ждать ли его на «Евровидении-2023».
На своей странице Данилко сообщил, что был приятно удивлен, увидев, что видео выступления Сердючки с Dancing Lasha Tumbai на Евровидении в Хельсинки в 2007 году было перезагружено в 4K в новом качестве, достигнутом с помощью AI.
«Очень рекомендуем», - обратился Данилко к фанатам Сердючки.
Также артист добавил о своем выступлении на «Евровидении-2023».
«Мы как раз на пути в Ливерпуль. Увидимся в финале Евровидения 2023!», - порадовал Данилко.
Эти слова не оставили поклонников Сердючки безразличными:
«Я жду Евровидения только ради вас. В этом году в победу Украины не верю»,
«Обожаю Веру!»,
«Раша, гуд бай!»,
«Качество супер, выступление тоже! Гарантированно поднимает настроение!».
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