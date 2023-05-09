Финал "Евровидения-2023" все ближе, украинский артист и настоящая звезда "Евровидения" Андрей Данилко сделал важное сообщение.

"Евровидение-2023" стартует в Ливерпуле уже сегодня, 9 мая, пишет Politeka.net.

В этом году «Евровидение» пройдет в три этапа – 9 мая состоится первый полуфинал, 11 мая – второй, а 13 мая в субботу – гранд-финал, по результатам которого и выберут победителя «Евровидения-2023».

Андрей Данилко, чей образ Верки Сердючки после Евровидения-2007 знают и любят во всем мире, сообщил, где он находится сейчас и ждать ли его на сцене конкурса в этом году.

Напомним, ранее Андрей Данилко сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Перед выступлением в Неаполе Данилко заболел ларингитом, из-за чего у него пропал голос.

Однако срывать выступление Верки Сердюки артист не стал, поэтому врач дал ему двойную порцию лекарства. Это помогло отыграть концерт, но обернулось тяжелыми последствиями – произошло кровоизлияние в голосовую связку. Врачи предупредили Данилко, что если эта ситуация повторится, он может навсегда потерять голос.

"Андрей, еще одна подобная ситуация, и ты можешь потерять голос навсегда", – предупредил врач Данилко.

Впоследствии Данилко сообщил еще об одной неприятности - тур по США и Канаде, который планировался на весну этого года, не состоится из-за того, что не все участники его команды могут покинуть Украину. Сложности возникли из-за новых правил выезда за границу для мужчин-артистов.

Так что поклонники Данилко переживали, сможет ли он выступить на сцене «Евровидения»-2023.

Планировалось, что в гранд-финале "Евровидения-2023" 13 мая на сцене Ливерпуля можно будет увидеть Джамалу, Тину Кароль, группы GO-A и Kalush Orchestra. Заявлялось и выступление и Верки Сердючки.

И вот Андрей Данилко, выйдя на связь со своими фанами, сообщил, где он сейчас и ждать ли его на «Евровидении-2023».

На своей странице Данилко сообщил, что был приятно удивлен, увидев, что видео выступления Сердючки с Dancing Lasha Tumbai на Евровидении в Хельсинки в 2007 году было перезагружено в 4K в новом качестве, достигнутом с помощью AI.

«Очень рекомендуем», - обратился Данилко к фанатам Сердючки.

Также артист добавил о своем выступлении на «Евровидении-2023».

«Мы как раз на пути в Ливерпуль. Увидимся в финале Евровидения 2023!», - порадовал Данилко.

Эти слова не оставили поклонников Сердючки безразличными:

«Я жду Евровидения только ради вас. В этом году в победу Украины не верю»,

«Обожаю Веру!»,

«Раша, гуд бай!»,

«Качество супер, выступление тоже! Гарантированно поднимает настроение!».

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