Популярный украинский радиоведущий, блогер и интервьюер Слава Демин, который впервые за долгое время поделился кадром со своим ребенком, представил топ громких новостей в мире шоу-бизнеса. Одна новость довольно сильно разозлила поклонников Демина.

Слава Демин написал в Инстаграм об очередном скандальном заявлении Софии Стужук. В выпуске новостей шоу-бизнеса он также рассказал про:

Стоимость церемонии коронации Чарльза ІІІ;

Министр иностранных дел наградил 13-летнюю Софию Самолюк;

В Ливерпуле началось Евровидение;

Кто конкурент на победу у дуэта Tvorchi;

песков целовал руки Пугачевой;.

Многие в сети обратили внимание именно на то, что беглянка София Стужук продолжает вести себя неподобающим образом. Слава Демин напомнил, она не только сбежала из страны и решила не возвращаться, но также начала работать с россиянами и всячески избегает темы вторжения оккупантов, заявляя, что она «вне политики».

Многих возмутили ее комментарии после обстрела, Стужук не придумала ничего лучше, как заявить, что она просто «не читает новости».

«Кто это вообще такая… впервые слышу. За кораблем ее; Я так агрессивно начала относиться к блоггерам!; Сколько он еще будет рожать, чтобы только ее смотрели. Это днище; Давно отписалась!;

Я обычно гадость не пишу, но здесь прямо заслужила; Я даже не думаю, что бабло, там просто действительно клепки не хватает; Хотя знаю много людей, которые из нее делали как культ и эталон красоты».

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