Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился новым видео, где отправился на прогулку. Звезда опубликовал его в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Пошел смотреть город", - написал экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, где был в плаще и с зонтом.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии экс-мужу Нади Дорофеевой Владимиру Дантесу:

"Коломбо";

"Мне когда было лет 14-15 мечтала выйти замуж за Вову. И так огорчало меня то, что он был женат. Так что сейчас есть все шансы";

"Незаконно быть таким красивым";

"можете его арестовать? Потому что это преступление быть таким красивым!";

"Присоединился к тренду бежевого тренча так сказать";

"Класс, когда пожар будет в Торонто?)!!!";

Стоит отметить, экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес развелся со своей супругой в прошлом году. После этого стало известно, что звезда начал отношения с бывшей женой своего друга Дашей Кацуриной, который ушел к его жене. Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес не забывает и об Инстаграм, где недавно свою новую избранницу поздравил с днем рождения.

"Даша, с днем рождения) У нас почти нет общих фотографий. Это селфи сделано летом, когда ты уехала со мной впервые на концерт. И как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся)) Но в этом и есть какая-то наша особенность.. у нас нет времени на это)) мы стараемся насладиться друг другом и прожить эти минуты как можно качественнее", - отметил звезда.

Последние новости Украины: новая подружка Дантеса показала, чем лучше Дорофеевой

Последние новости Украины:экс-муж Дорофеевой Дантес удивил изменениями после развода

Последние новости Украины: экс-муж Дорофеевой Дантес нарвался на шквал критики после скандала со Спартаком



