Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился новым видео, где отправился на прогулку. Звезда опубликовал его в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Пошел смотреть город", - написал экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, где был в плаще и с зонтом.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии экс-мужу Нади Дорофеевой Владимиру Дантесу:
"Коломбо";
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Держитесь: вражеская армия нанесла безжалостные авиаудары, дома мирных жителей в огне
"Ракета" ударила сверху: в Бурятии произошел взрыв, есть пострадавшие
Рухнула на дом в центре города: после новой ракетной атаки врачи спасают молодую девушку
"Должен был ворваться в бой, но стал разочарованием": союзник Украины сделал ряд странных заявлений о наступлении ВСУ
"Мне когда было лет 14-15 мечтала выйти замуж за Вову. И так огорчало меня то, что он был женат. Так что сейчас есть все шансы";
"Незаконно быть таким красивым";
"можете его арестовать? Потому что это преступление быть таким красивым!";
"Присоединился к тренду бежевого тренча так сказать";
"Класс, когда пожар будет в Торонто?)!!!";
Стоит отметить, экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес развелся со своей супругой в прошлом году. После этого стало известно, что звезда начал отношения с бывшей женой своего друга Дашей Кацуриной, который ушел к его жене. Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес не забывает и об Инстаграм, где недавно свою новую избранницу поздравил с днем рождения.
"Даша, с днем рождения) У нас почти нет общих фотографий. Это селфи сделано летом, когда ты уехала со мной впервые на концерт. И как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся)) Но в этом и есть какая-то наша особенность.. у нас нет времени на это)) мы стараемся насладиться друг другом и прожить эти минуты как можно качественнее", - отметил звезда.
Последние новости Украины: новая подружка Дантеса показала, чем лучше Дорофеевой
Последние новости Украины:экс-муж Дорофеевой Дантес удивил изменениями после развода
Последние новости Украины: экс-муж Дорофеевой Дантес нарвался на шквал критики после скандала со Спартаком