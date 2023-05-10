Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после потери голоса и проблем со связками прошла лечение и все же отправилась в гастрольный тур по Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских выложила милое фото в фирменном мерче и рассказала, что он был создан специально к этому ее туру.
Как видно, на новой фотографии Настя Каменских запечатлена в стильном нежно-голубом костюме спортивного стиля. Она задрала кофту и показала приталенный белый топ с рисунками в сине-желтых оттенках. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и женственный формы певицы. Свои пышные кудри Настя Каменских распустила, а ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.
А подписи к публикации Настя Каменских написала: "Мы готовились к туру "Я-Украина" с большой любовью, поэтому и коллекция, которую мы создали вместе, наполнена особыми эмоциями и важными посланиями. Очень надеюсь, что, надев эти вещи – вы почувствуете мою энергию. Ссылки на всю коллекцию оставлю для вас в сторис".
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Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"Какая красота!".
"Какая красавица".
"Да, эти вещи очень крутые".
"Какая красота".
"А где Потапа прячешь?".
"Классная".
"Это все было бы круче читать на украинском".
"Настенька, это так по-весеннему".
"Боже мой, какая маленькая принцесса".
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