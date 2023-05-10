Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Светлана Лобода выложила видео на берегу моря, где, похоже, готовила выступление.

На новом видео Светлана Лобода запечатлена, сидя на диванчике на огромной летней площадке с такими же диванчиками, столиками и зеленой травой под ногами. Перед камерой она пояивлась в свободных темных шортах и коротком светлом топике. Ее распущенные и растрепаны волосы прикрыты кепкой, а на лице огромные солнцезащитные очки.

В ролике Светлана Лобода держит в руках микрофон и самозабвенно поет песню на русском языке, хоть она и из ее нового украинского альбома. В какой-то момент камера передвигается и можно увидеть большую сцену, на которой будет выступать артистка. Похоже, эта летняя площадка с диванчиками и столиками на берегу моря – это зрительный зал в какой-то теплой стране.

В подписи к публикации Светлана Лобода написала: "Сегодня не боимся ошибаться… Ведь нам не нужно притворяться". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, снова критикуя ее за русский язык:

"Интересно для кого вы поете по-русски? Украинцев от этого языка тошнит".

"Снова на русском? Как же так?".

"Докатилась до караоке?".

"Жалкое зрелище".

"Разочарование и отписка. Она дальше хочет и вашим, и нашим".

"А где это она страдает так?".

"Она еще называет себя украинкой. Гнать ее за Повалий и Лорак!".

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