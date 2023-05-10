Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая недавно заявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Камалия поделилась необычным фото, котором появилась в компании главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и мужа Захура, с которым разводится.

Похоже, этот снимок был сделан во время какого-то официального мероприятия. На фото Камалия позирует в красивом классическом образе – темных брюках и белой блузе, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Захур тоже очень нарядный – на нем яркие синие брюки лиловая рубашка и клетчатый пиджак.

В подписи к публикации Камалия написала: "Совсем скоро мы с Захуром улетаем в Пакистан, чтобы выполнить некоторые очень важные задачи. Между работой я планирую снять очень яркое музыкальное видео. Впервые пела на языке пенджаби, было очень сложно, но очень интересно. А клип будем снимать в дуэте со всемирно известным, популярным и талантливым пакистанским певцом, композитором Сахиром Али Бхагга. Друзья, пожалуйста, пожелайте нам с Захуром удачи".

Украинцы не прошли мимо и принялись комментировать новое фото, которое выложила Камалия:

"Желаем только большого успеха. Все будет хорошо, и все будет как запланировали! Верим в вашу силу и любовь".

"Камалия, вы настоящая женщина! Желаю вам с Захуром удачи и любви!".

"Пусть все получится".

"Все будет хорошо! Камалия, вы очаровательная женщина, патриотка Украины, замечательная мама, жена, дочь – удачи вам всегда в жизни!".

"Пусть, все задуманное, сбудется".

"Желаю успехов, будьте вместе, вы такая замечательная пара".

"Желаем осуществить все запланированное и будем ждать новую композицию".

"Удачи! Спасибо, что Вы поддерживаете народ Украины!".

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