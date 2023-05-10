Новый сезон «Голоса страны», как обещают его создатели, станет особенным и призван поддерживать украинский народ, несокрушимо борющийся за жизнь и свободу.

Кастинг на «Голос країни-13» продолжается и зрители с нетерпением ждут не только эфиров со слепыми прослушиванием, но и раскрытия еще одной тайны – кто станет тренерами.

В прошлом сезоне, напомним, тренерами были Потап, Надя Дорофеева, Оля Полякова, Святослав Вакарчук, а также Александра Зарицкая и Анатолий Мацола, которые выбирали тех, кто заслуживает второй шанс.

После 24 февраля Вакарчук покинул «Голос страны», отдав все свои силы и время на поддержку и помощь украинским воинам. Так что, как бы не хотели фанаты «Голоса страны» видеть его в новом сезоне шоу – их мечты не осуществятся.

Потапа, согласно зрительским комментариям, хотят снова видеть на «Голосе страны» не все. Поэтому в соцсетях идет спор, кто же может получить его кресло.

По мнению некоторых, это может быть 31-летний украинский певец Артем Пивоваров.

А компанию ему, по мнению поклонников «Голоса страны», могут составить Злата Огневич и Надя Дорофеева.

«Мне кажется, будет Пивоваров»,

«Злата Огневич была бы лучшая и действительно достойнейшая тренер проекта»,

«Злата Огневич достойна быть в жюри»,

«Хочется из девушек Злату Огневич, а из ребят – Артема Пивоварова»,

«Пивоваров и Дорофеева, просто 100%» .

В свою очередь создатели «Голоса страны-13» уверяли, что тренерами станут «актуальные герои нашего времени».

Также они намекнули, что будут совершенно новые лица:

"Это будет полностью новая тренерская панель, которая не оставит равнодушными никого".

Добавим, кастинг на "Голос країни-13" продлится до 31 мая 2023 года. Принять участие смогут все талантливые исполнители от 16 лет.

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