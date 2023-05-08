Кастинг на 13-й сезону «Голосу країни», нагадаємо, у розпалі. Тож фіналіст «Голосу країни-9» KHAYAT, який був у команді Тіни Кароль, вирішив розповісти, як з успіхом його пройти, пише Politeka.net.

За його словами, є два ключових моменти.

«Перше – це вибір пісні. Ви маєте підійти до нього з усієї відповідальністю. Підкреслюйте свої найліпші моменти, виходьте з зони комфорту, ризикуйте, будьте новаторами. Тому що за 12 сезонів існування проєкту глядач побачив немало. І дуже важливо, щоб ви запам’ятались. І друге – це ваша особистість. Окрім таланту і майстерності, «Голос країни» - йе проєект про трушних особистостей, про трушні історії, трушні емоції», - каже KHAYAT.

За словами зірки «Голосу країни», якщо людина буде намагатись бути тим, ким вона не є, вигадувати історії, копіювати інших артистів, це буде відчуватись. «Вам просто не повірять», - запевнив фіналіст «Голосу країни-9».

Артист закликав потенційних учасників «Голосу країни-13» бути в першу чергу собою.

Додамо, що деякі користувачі соцмереж, які надіслали свої анкети творяцм «Голосу країни», жаліються, що так і не отримали відповідь.

«Я не задоволений від менеджерів. Я пишу вони – мовчать. Завадюку писав дивиться і не відповідає на смс», «Ок, я згодна. Але особистисть - це коли дозволяют свої пісні співати, а не кавери , а тут, нажаль, тільки переспіви. Добре, коли людина не пише це ок , а коли вже своє і переспівувати чиєсь, де розвиток ? Тому це для мене сумно», «Як дізнатись, чи пройшов я кастинг? Не відповідають».

Нагадаємо, раніше творці "Голосу країни-13" повідомили про зміну правил.

Також повідомлялось, що переможниця "Голосу країни-12" Марія Квітка дала сильну "відповідь" на критику щодо її перемоги.

Крім того, Politeka.net писала, що Тіну Кароль і Дана Балана благають повернутися на "Голос країни".