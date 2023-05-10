Днем 10 мая система "Железный купол" перехватила не менее трех ракет, летевших на Пальмахим, в центре Израиля, сообщают местные СМИ.
Работают сигналы "Цева адом" в населенных пунктах около границы Газы. Сирены также были слышны в Явне и Ришон ле-Ционе.
В Тель-Авиве также звучит воздушная тревога
Отметим, что це́ва адо́м - израильская система оповещения о падениях ракет (сирена и голосовое сообщение), позволяющая жителям спрятаться в бомбоубежищах или другом защищённом помещении.
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Сообщается, что палестинцы начали обстрел в ответ на операцию «Щит и Стрела», проводимую Израилем. В ночь на 9 мая ЦАХАЛ нанёс удары по объектам «Исламского джихада» и ликвидировал высокопоставленных боевиков в Секторе Газе.
В соцсетях начали появляться кадры с места атак. На небе можно увидеть следы от работы «Железного купола». Люди, отдыхавшие на пляже или за рулем автомобиля, бегут в поисках укрытия.
На одной из улиц возник пожар.
По некоторым данным, Палестина запустила по Израилю около 20 ракет.
Напомним, в апреле Израиль уже подвергался мощной ракетной атаке.
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