Днем 10 мая система "Железный купол" перехватила не менее трех ракет, летевших на Пальмахим, в центре Израиля, сообщают местные СМИ.

Работают сигналы "Цева адом" в населенных пунктах около границы Газы. Сирены также были слышны в Явне и Ришон ле-Ционе.

В Тель-Авиве также звучит воздушная тревога

Отметим, что це́ва адо́м - израильская система оповещения о падениях ракет (сирена и голосовое сообщение), позволяющая жителям спрятаться в бомбоубежищах или другом защищённом помещении.

Сообщается, что палестинцы начали обстрел в ответ на операцию «Щит и Стрела», проводимую Израилем. В ночь на 9 мая ЦАХАЛ нанёс удары по объектам «Исламского джихада» и ликвидировал высокопоставленных боевиков в Секторе Газе.

В соцсетях начали появляться кадры с места атак. На небе можно увидеть следы от работы «Железного купола». Люди, отдыхавшие на пляже или за рулем автомобиля, бегут в поисках укрытия.

Video: Sirens activated in Tel Aviv City; Several rockets were fired from Gaza toward Central Israel https://t.co/tQck1Hob6O pic.twitter.com/qdtsf7G38Q — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) May 10, 2023

На одной из улиц возник пожар.

По некоторым данным, Палестина запустила по Израилю около 20 ракет.

Напомним, в апреле Израиль уже подвергался мощной ракетной атаке.

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