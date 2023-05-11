Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет и учится в Лондоне, часто стала жертвой нападок со стороны хейтеров за свои посты в соцсети Instagram. Так, в этот раз Маша Полякова выложила новое фото в роскошном образе и оскандалилась матерным посланием к фолловерам. Звездная мама Оля Полякова в комментариях тут же вступилась за дочь, и без матерных слов не обошлось.

Так, на новой фотографии Маша Полякова запечатлена в известной лондонской опере Royal Opera House. Как видно, на мероприятие девушка пришла в нежном образе, как будто принцесса из мультика – на ней цветастое платье легкой текстуры с воланами и мелким узором, которое подчеркнуло фигуру и декольте. Волосы Маши Поляковой собраны в элегантную прическу, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Маша Полякова решила сразу ответить хейтерам в хамской манере: "Подписи не будет, не дое**тесь". Оля Полякова поддержала свою 18-летнюю дочь и написала в комментариях:

"Моя красавица! Ты никому ничего не должна! Люди будут пиз**ть всегда, на то у них и рот. Будь счастлива, выбирай себя, свой путь, не оборачивайся и не слушай ничего, что может тебя остановить! Люблю! Горжусь! Ты золото!".

В комментариях к фото Маши Поляковой началась оживленная дискуссия по поводу их с матерью стиля общения. Однако большинство юзеров просто оставили комплименты образу Маши Поляковой в опере.

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