Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая стала ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Юлия Санина выложила фрагмент видео со своего выступления на сцене "Евровидения", которым покорила не только своих поклонников, но и звездных коллег.

Так, на кадрах можно увидеть, для европейской сцены Юлия Санина и ее коллектив подготовили мощное выступление. Сначала артистка обратилась к зрителям на английском, а затем начала петь свою украинскую песню "Маяк". Надо сказать, что фаны "Евровидения" были в восторге от выступления украинского коллектива, ведь The Hardkiss устроили настоящее шоу с декорациями, шоу-балетом и необычными спецэффектами.

В подписи к публикации Юлия Санина написала просто: "The HARDKISS – Маяк". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды. Свои эмоции высказали и звездные коллеги Юлии Саниной, такие как Джамала, Даша Астафьева, Лида Ли, Леся Никитюк, Дима Каднай и многие другие:

"Крутяк!".

"Кайф, гордость!".

"Юля, это невероятно! Гордость!".

"Вот дали огня, горжусь".

"Юля с Валом пришли, и за неполные две минуты развалили всех участников своим мастерством. Чего и следовало ожидать!".

"Всегда хотела, чтобы The Hardkiss принимали участие в Евровидении. Это было бы самое профессиональное и самое крутое выступление. Потом поняла, что быть участником шоу – это уже давно не ваш уровень. И вот вы на сцене "Евровидения" как звезда, а не просто участник. Как же круто".

"Зажгли своим светом сцену Евровидения! Вы как всегда удивительны!".

"Вот таким должно быть выступление, а не песни ни о чем, которые через 5 минут и не вспомнишь. Браво, это кайф".

"Гордость! Что выступление, что роль ведущей – на самом высоком уровне".

Напомним, "Я без тормозов": Макс Барских на концерте за границей представил особенную для него песню.

Как сообщала Politeka, "Такая гордость распирает": украинцы поддержали Санину перед стартом Евровидения.

Также Politeka писала, что "Цивилизационная пропасть": Melovin объяснил украинцам принципиальную разницу между 8 и 9 мая.