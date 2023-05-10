Телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" поговорил с главнокомандующим украинских войск Валерием Залужным. Звезда решил поместить анонс в своем телеграмм-канале, где уже успел заинтриговать будущим разговором. Отмечается, что это первое интервью Валерия Залужного в видеоформате.
"Это сильный враг и у нас есть единственный вариант, который может сработать", - сказал Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову из "Мир наизнанку".
Как отмечено было в видео, Валерий Залужный откроет военные тайны Дмитрию Комарову из "Мир наизнанку", о которых уже можно рассказать. Телеведущий узнал, что силы обороны перемещали технику и ВПО, чтобы их сохранить. Но как это удалось сделать Валерию Залужному, чтобы люди не замечали, будет известно уже в пятницу, когда выйдет полное видео.
"Это единственный феномен, который позволяет драться по сей момент", - заявил Валерий Залужный Дмитрию Комарову из "Мир наизнанку", рассказывая о сражению за Украину.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Тина Кароль стыдится своего выступления на "Евровидении": видео, каким он был
Огненная опасность в пяти областях Украины: какие территории под угрозой, озвучены даты
Трагедия в Офисе президента, первые подробности: "Соболезнуем родным и близким"
Жестокое убийство в Киеве: жертва умерла у врачей на руках
Стоит отметить, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" недавно снял фильм к годовщине полномасштабного вторжения о войне в Украине. Там телеведущий пообщался с военно-политическим командованием Украины, включая главнокомандующего Валерия Залужного.
Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" нашел ответ, как украинцам жить рядом с россиянами
А еще Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" поделился внезапными кадрами с министром обороны
Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" засветил уникальные кадры с Виталием Кимом