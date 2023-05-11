Спортсменка Анна Ризатдинова из "Танців з зірками" решала показать, как проводит тренировку. Знаменитость опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Эмодзи отжимания. Если сделаешь это отметь меня", - написала Анна Ризатдинова из "Танців з зірками" в своем блоге.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии Анне Ризатдиновой из "Танців з зірками":
"Аня классная идея. Нужно включить твое упражнение в следующие Онлайн Соревнования)";
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"Поздно увидела) в пятницу сниму ) тоже самое делала но не такая веселая";
"Это ведь у меня под окном, а я проспала";
"Очень круто придумано) выполнено отлично, можно еще окей показывать) да еще куча жестов что значит творческий человек))";
"Поздно увидела) в пятницу сниму ) тоже самое делала но не такая веселая".
Стоит отметить, Анна Ризатдинова из "Танців з зірками" - успешная украинская спортсменка, которая имеет звание Мастера спорта Украины по художественной гимнастике. Анна Ризатдинова из "Танців з зірками" участвовала в танцевальном конкурсе, где ей не удалось победить, хоть ее поддерживал Влад Яма.
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