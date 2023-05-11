Владимир Дантес вспомнил, что после резкого удара самолета в воздухе, кто-то из пассажиров начал блевать, а кто-то кричал: "Мы все умрем".

Украинский певец Владимир Дантес сейчас находится в Лондоне, где дает благотворительные концерты. Во время его поездки, знаменитость вспоминл, как однажды летел в Великобританию и произошел непредвиденный случай. Об этом более детально Владимир Дантес рассказал в Инстаграм-сториз.

В частности, певец рассказал, что однажды летел в Лондон и все было нормально. Но пилот все не мог посадить на землю самолет, кружлял вокруг аэропорта. Владимир Дантес добавил, что тогда лил сильный дождь и искрились молнии. Другие самолеты также не могли приземлиться.

"Потом мы попали в яму. Мы падали так долго, что оператор уже успел прочитать молитву. Все, что было в карманах поднялось, а потом зависло в воздухе. Сиденья, на которых не сидели люди, начали отрываться", - вспомнил Владимир Дантес.

Владимир Дантес также добавил, что после резкого удара самолета в воздухе, кто-то из пассажиров начал блевать, а кто-то кричал: "Мы все умрем". Этот случай артист запомнил на всю свою жизнь и с тех самых пор исполнительн очень переживает при перелетах.

"Потому из того самого момента, каждый раз при сильной турбулентности я нервничаю так, что передать не могу", - отметил Владимир Дантес.

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