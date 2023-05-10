Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився новим відео, де вирушив на прогулянку. Зірка опублікувала його в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Пішов дивитися місто", - написав екс-чоловік Наді Дорофєєвій Володимир Дантес, де був у плащі та з парасолькою.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі екс-чоловіку Наді Дорофєєвій Володимиру Дантесу:

«Коломбо»;

"Мені колись було років 14-15 мріяла вийти заміж за Вову. І так засмучувало мене те, що він був одружений. Тож зараз є всі шанси";

"Незаконно бути таким гарним";

"можете його заарештувати? Тому що цей злочин бути таким гарним!";

"Приєднався до тренду бежевого тренчу так би мовити";

"Клас, коли пожежа буде у Торонто?)!!!";

Варто зазначити, що екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розлучився зі своєю дружиною минулого року. Після цього стало відомо, що зірка розпочала стосунки з колишньою дружиною свого друга Дашею Кацуріною, який пішов до його дружини. Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес не забуває і про Інстаграм, де нещодавно свою нову обраницю привітав із днем ​​народження.

"Даша, з днем ​​народження) У нас майже немає спільних фотографій. Це селфі зроблено влітку, коли ти поїхала зі мною вперше на концерт. І як ти знаєш, разом ми дуже погано фотографуємось)) Але в цьому і є якась наша особливість .. у нас немає часу на це)) ми намагаємося насолодитися один одним і прожити ці хвилини якомога якісніше", - зазначив зірка.

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