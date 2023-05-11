Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения"
Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Melovin опубликовал необычное фото, на котором продемонстрировал свой новый образ и обратился к англоязычной аудитории.

Как видно, на новой фотографии эпатажный артист Melovin запечатлен где-то в закулисье Евровидения. Перед камерой он появился в необычном образе – на нем черный костюм с разрезами на рукавах пиджака и белоснежная рубашка с черным галстуком. Но больше всего внимания привлекают латексные перчатки на руках Melovin. Свой образ он дополнил модными солнцезащитными очками и необычной серьгой в ухе.

Melovin, Меловин

В подписи к публикации Melovin написал на английском языке, видимо, обращаясь к европейской аудитории:

"Когда вы воссоединяетесь с тем, что действительно важно, с тем, что действительно вас вдохновляет, возникает подлинное стремление к победе. Вы должны цепляться за то, что приносит вам вдохновение, и продолжать стремиться к свободе, невзирая ни на какие препятствия. Яркий свет, звук, латекс на руках, когда вы сжимаете микрофон, тысячи людей в зале, сине-желтые флаги. Истина, которая доходит до каждого слушателя и никого не оставляет равнодушным. Надо понимать, что будет, если мы не победим главный фашистский режим 21 века. Поэтому задержки быть не может!".

Популярные статьи сейчас

"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое

Лукашенко готовят операцию "Преемник", у украинцев появился уникальный шанс: "Это решит много проблем"

Счета сотен тысяч украинцев заблокируют: «Людям будет очень тяжело»

Назревает очередной "жест доброй воли": оккупанты начали срочную "эвакуацию", названо направление

Взорван российский полигон, много раненых: "Пора возвращаться в реальность"
Показать еще

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Melovin:

"Ты очень хорош. И снаружи, и изнутри".
"Сияй, тебе так подходит сияние!".
"Невероятный".
"Король Евровидения выглядит именно так".
"Шикарный стильный образ".
"Сияй! Счастлива видеть тебя вдохновенным".

Напомним, "Я без тормозов": Макс Барских на концерте за границей представил особенную для него песню.

Как сообщала Politeka, "Такая гордость распирает": украинцы поддержали Санину перед стартом Евровидения.

Также Politeka писала, что "Цивилизационная пропасть": Melovin объяснил украинцам принципиальную разницу между 8 и 9 мая.