Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения"
Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Melovin опубликовал необычное фото, на котором продемонстрировал свой новый образ и обратился к англоязычной аудитории.
Как видно, на новой фотографии эпатажный артист Melovin запечатлен где-то в закулисье Евровидения. Перед камерой он появился в необычном образе – на нем черный костюм с разрезами на рукавах пиджака и белоснежная рубашка с черным галстуком. Но больше всего внимания привлекают латексные перчатки на руках Melovin. Свой образ он дополнил модными солнцезащитными очками и необычной серьгой в ухе.
В подписи к публикации Melovin написал на английском языке, видимо, обращаясь к европейской аудитории:
"Когда вы воссоединяетесь с тем, что действительно важно, с тем, что действительно вас вдохновляет, возникает подлинное стремление к победе. Вы должны цепляться за то, что приносит вам вдохновение, и продолжать стремиться к свободе, невзирая ни на какие препятствия. Яркий свет, звук, латекс на руках, когда вы сжимаете микрофон, тысячи людей в зале, сине-желтые флаги. Истина, которая доходит до каждого слушателя и никого не оставляет равнодушным. Надо понимать, что будет, если мы не победим главный фашистский режим 21 века. Поэтому задержки быть не может!".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Melovin:
"Ты очень хорош. И снаружи, и изнутри".
"Сияй, тебе так подходит сияние!".
"Невероятный".
"Король Евровидения выглядит именно так".
"Шикарный стильный образ".
"Сияй! Счастлива видеть тебя вдохновенным".
Напомним, "Я без тормозов": Макс Барских на концерте за границей представил особенную для него песню.
Как сообщала Politeka, "Такая гордость распирает": украинцы поддержали Санину перед стартом Евровидения.
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