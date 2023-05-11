Певица Jerry Heil рассказала, что делала на Евровидении-2023, куда ее также пригласили.

Артистка Jerry Heil отправилась в Ливерпуль на Евровидение-2023. Звезда в своем Инстаграм рассказала, какую роль она там получила.

"Сегодня все артисты, выходящие на сцену в Ливерпуле или где угодно в мире — единственная команда, миссия которой — сделать так, чтобы Украину слышали. Позавчера частью этой миссии стала я. Имела ощущение, что энергию, которую я отдавала, возвращалась назад х100 и давала мне силы раздаваться до крайних ливерпульских уголков! В тот вечер публика ревела и стонала, как Днепр широк! Это невозможно даже сравнить с чем-то", - написала Jerry Heil, рассказывая о Евровидении-2023.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали комментарии Jerry Heil:

"Смотрела ваше выступление, очень благодарна, что есть неравнодушные артисты, вы как голос всех украинцев в мире!";

"Не знаете можно ли где-нибудь посмотреть запись этого события?";

"молодец! Да держать! Горжусь";

"Была на вашем выступлении в Ливерпуле. Очень поражена голосом и энергией. Благодарю Вас и Алену за эту атмосферу. Слава Украине!";

"Да держать! Янусь ты молодец в нас, мы гордимся тобой и твоей невероятной силой. Люблю";

"Ждем тур Польшей, в частности - Щецин, Западно-Поморское воеводство".

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