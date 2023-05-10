Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал Кадырова, который обращается к Пригожину с предложением подменить его в Бахмуте.

"После того, как Евгений Пригожин заявил, что собирается выйти из Бахмута, ему срочно на помощь пообещал прийти глава "тик-токовских" формирований Кадыров. В частности, он записал несколько видеообращений в Пригожин, в которых заявил, что готов его там подменить. Но при этом не забыл пожаловаться на то, что Пригожин оставил ему тяжелый участок. Ну что ж, увидим, когда приедут его тик-токеры и приедут ли вообще?", - написал Юрий Великий в подписи к своему видео на ютуб.

Надо сказать, что это не первая пародия комика на Кадырова, и каждый раз он поражает зрителей своей остроумностью и похожестью на персонажа российских тик-ток войск. Поклонники из разных стран мирами тут не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое выложил Юрий Великий:

"Как же эти пародии хороши. Там нет матов или оскорблений наций и религий. Каждый раз после просмотра видео от Юрия становится спокойнее".

"Это не просто пародия, это целая комедия! Супер!".

"Нет предела совершенству! Многоликий наш Юрий Великий, спасибо большое".

"Я не могу, просто разрывает от смеха. Дин Дон в Юрином исполнении это нечто".

"Как всегда, классно! Юрий лучше говорит, чем тот, кого он пародирует".

"Как всегда, обалдеть! Ну разве можно так смеяться на ночь глядя. Уже не хватает эпитетов для похвалы! Дальнейших успехов!".

"Красивейшая пародия! Смешно и остроумно! Спасибо, Юра, за хорошее настроение, которое ты даришь нам всегда".

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