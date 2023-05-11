Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне "Танців з зірками" заменила Тину Кароль, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Иванна Онуфрийчук выложила очаровательное видео, на котором показала свои процедуры ухода за собой и одевания перед выходом из дома.

Так, ролик начинается с того, что Иванна Онуфрийчук стоит в своем заполненном гардеробе и одевается. Она выбрала скромный и удобный наряд спортивного стиля. Затем ведущая укладывает волосы – она расчесывается, а потом заплетает волосы в косу. После этого начинается самое интересное – Иванна Онуфрийчук начинает наносить макияж, и делает это сама, очень умело и с улыбкой на лице.

В подписи к публикации Иванна Онуфрийчук написала: "Будьте готовы со мной покорять этот мир и делать добрые дела". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"О Боже. Мы грудь заценили, очень хорошая! Кто еще смотрел это дальше?".

"Очень хорошая, подскажите номер и фирму карандаша".

"Просто обожаю вас".

"Какие у вас румяна или хайлайтер?".

"Синий маркер, красиво!".

"Ай, тоже холодно у вас".

"Красавица, как всегда!".

"Тушь крутая".

"Богиня".

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