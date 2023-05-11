Популярная украинская блогерша и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова, которая так и не нашла любовь на реалити-шоу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Ульянова опубликовала забавный юмористический ролик, после которого ей начали пророчить актерскую карьеру.

Как видно, в юмористическом ролике Даша Ульянова запечатлена в домашней обстановке, она как будто только что вышла из душа. Перед камерой блогерша пояивлась в светлом домашнем халате, тапочках и с полотенцем на голове, при этом у нее на лице яркий макияж. В ролике Даша Ульянова изображает девушку, которая ругает своего парня, что он не реагирует на ее красоту после выхода из душа.

В подписи к публикации Даша Ульянова написала: "Извините, но я не могла пройти мимо этого тренда, потому что это я, когда встала не с той ноги".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, пророча ей актерскую карьеру:

"Даша, пожалуйста, не останавливайтесь, прошу вас, актриса".

"Ваше призвание – актриса, засияете в украинском кинематографе, но решение за вами. Вижу большой потенциал".

"Любим тебя с любой ноги".

"Несколько раз просматривала! Ну, супер!".

"Даша у вас очень хорошо получается".

"Даша, кино по вам плачет".

"Какая-то актриса нервно курит".

"Что вы видите перед собой? Это же сокровище".

"Очень хорошо, актриса получится замечательная".

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