Популярная украинская блогерша и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова, которая так и не нашла любовь на реалити-шоу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Ульянова опубликовала забавный юмористический ролик, после которого ей начали пророчить актерскую карьеру.
Как видно, в юмористическом ролике Даша Ульянова запечатлена в домашней обстановке, она как будто только что вышла из душа. Перед камерой блогерша пояивлась в светлом домашнем халате, тапочках и с полотенцем на голове, при этом у нее на лице яркий макияж. В ролике Даша Ульянова изображает девушку, которая ругает своего парня, что он не реагирует на ее красоту после выхода из душа.
В подписи к публикации Даша Ульянова написала: "Извините, но я не могла пройти мимо этого тренда, потому что это я, когда встала не с той ноги".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, пророча ей актерскую карьеру:
"Даша, пожалуйста, не останавливайтесь, прошу вас, актриса".
"Ваше призвание – актриса, засияете в украинском кинематографе, но решение за вами. Вижу большой потенциал".
"Любим тебя с любой ноги".
"Несколько раз просматривала! Ну, супер!".
"Даша у вас очень хорошо получается".
"Даша, кино по вам плачет".
"Какая-то актриса нервно курит".
"Что вы видите перед собой? Это же сокровище".
"Очень хорошо, актриса получится замечательная".
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