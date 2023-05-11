Победительница и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом конфет, которые можно спокойно есть тем, кто пытается похудеть.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить диетические и экзотические желейные конфеты.

Нам понадобятся такие ингредиенты:

150 мл кокосового молока или сливок

150 мл пюре манго (можно заменить на другое фруктовое или ягодное)

30 г желатина + 150 мл воды

20 г сахара или меда

цедра одного лайма

"Красивая экзотическая конфета, в которой всего 7 калорий. Готовится очень просто!", — советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская этот рецепт.

Сперва звезда "Мастер Шеф" Глинская замачивает желатин водой, перемешивает и оставляет набухать на 10-15 минут.

Тем временем смешиваем кокосовые сливки, пюре манго, цедру лайма и сахар. Ставим эту смесь на огонь и, постоянно помешивая, доводим до кипения и даем прокипеть еще одну минуту.

Дальше "Мастер Шеф" Елизавета Глинская пропускает эту массу через сито, соединяет с набухшим желатином и перемешивает.

Готовую массу разливаем по формам ("Мастер Шеф" Глинская использует специальные силиконовые) и отправляем застывать в холодильник на 5-6 часов. Затем достаем конфеты из формы и можно смаковать.

Поклонники "Мастер Шеф" в комментария оценили рецепт от Елизаветы Глинской:

"Рецептов конфет много, а этот особенный. Обязательно приготовлю";

"Классно!!! Легко, просто и вкусно. Чего еще желать?".

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