Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить диетические и экзотические желейные конфеты.
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 150 мл кокосового молока или сливок
- 150 мл пюре манго (можно заменить на другое фруктовое или ягодное)
- 30 г желатина + 150 мл воды
- 20 г сахара или меда
- цедра одного лайма
"Красивая экзотическая конфета, в которой всего 7 калорий. Готовится очень просто!", — советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская этот рецепт.
Сперва звезда "Мастер Шеф" Глинская замачивает желатин водой, перемешивает и оставляет набухать на 10-15 минут.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Украина получила от союзников циничный приказ о наступлении: "Это называется обман народа"
Взрывы гремят в столице Израиля: началась ракетная атака, люди в панике бегут в укрытия
Массовая драка произошла между украинцами и поляками в Варшаве, детали: "Были нетрезвыми..."
Назревает очередной "жест доброй воли": оккупанты начали срочную "эвакуацию", названо направление
Тем временем смешиваем кокосовые сливки, пюре манго, цедру лайма и сахар. Ставим эту смесь на огонь и, постоянно помешивая, доводим до кипения и даем прокипеть еще одну минуту.
Дальше "Мастер Шеф" Елизавета Глинская пропускает эту массу через сито, соединяет с набухшим желатином и перемешивает.
Готовую массу разливаем по формам ("Мастер Шеф" Глинская использует специальные силиконовые) и отправляем застывать в холодильник на 5-6 часов. Затем достаем конфеты из формы и можно смаковать.
Поклонники "Мастер Шеф" в комментария оценили рецепт от Елизаветы Глинской:
"Рецептов конфет много, а этот особенный. Обязательно приготовлю";
"Классно!!! Легко, просто и вкусно. Чего еще желать?".
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.