Известная украинская телеведущая звезда канала "1+1" Маричка Падалко рассказала о самых обсуждаемых новостях за последний день.

На своей странице в Instagram ведущая Маричка Падалко рассказала, основатель батальона "Азов" Белецкий рассказал о поражении российских сил на одном из участков под Бахмутом (см. видео 2).

Также ведущая Падалко поделилась, предводитель наемников "Вагнера" использовал прямой язык и открыто назвал Путина "дедушкой" (см. видео 3). В отличие от украинской политики, такие высказывания являются необычными и неприемлемыми для российской среды, что может указывать на положительные тенденции для нас в противостоянии с врагами.

Террористическая пресс-служба сообщила о риске окружения наемников "Вагнера" в Бахмуте (см. фото 4). При этом Маричка Падалко подметила, несмотря на это, продолжаются ожесточенные бои за город.

В апреле 2022 года президент "Мотор Сичи" Богуслаев препятствовал передаче вертолета Ми-2 украинской разведке для выполнения боевых задач (см. видео "Схемы" 5).

Журналисты-расследователи считают одного из командиров в хабаровском параде "бучанским резником", поскольку он является одним из организаторов военных преступлений в Буче (см. видео 6).

Местный активист в Казахстане принес унитаз к одному из памятников генералу Жукову (см. фото 7). Ведущая Маричка Падалко добавляет, сам Жуков в свое время привез из Германии стиральную машинку.

Группа Imagine Dragons, участники которой также являются послами United24, выпустила клип на песню "Crushed", снятый в Украине (см. видео 8).

В Архангельске произошел неожиданный инцидент во время салюта (см. видео 9).

BBC решила задать вопрос российскому политику о Дне Победы или войне. Он "не подвел" и высказался нецензурно в прямом эфире (см. видео 10).

Куда лучше в ББС вышло с Евровидением, подмечает Маричка Падалко. Первый полуфинал был пронизан от начала до конца по Украине, хотя наши участники будут петь сразу в финале. Большая гордость на нашу ведущую Юлию Санину. Событием вечера стало выступление Елены Тополи (Alyosha).

Поклонники ведущей Падалко тоже решили высказаться:

«Все будет Украина!; Спасибо за новости; А мне нравится шеврон у пригожина) желаю ему поскорее к ним присоединиться; Очень мощное и щемящее выступление на Евровидении; Спасибо Вам Маричко! Победим!

Победим! Обязательно!; Елена Тополь звучит очень хорошо. Лучше чем Алеша); Выступление и песня и постановка нет слов».

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

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