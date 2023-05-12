Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" показал, как приготовить булку, поделившись в своем блоге.

Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить булку для хот-дога и бургера. Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" опубликовал видео в своем Инстаграм, где делится рецептами.

"Булка. Прямо булка? Нет, идеальная БРИОШ для хот-дога и бургера. Да, я ее сделал по-своему и получилось прекрасно.

Нам понадобится:

-520г муки

-240г молока

-80г сахар

-12г сухие дрожжи (36 свежих)

-110г яиц

-125г сливочного масла 82.5%

-10г соли

Мука использовал Caputo Rossi или маннитоба (можно попробовать Зернари Селект, но я не пробовал)", - написал Владимир Ярославский из "Мастер Шеф".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Владимиру Ярославскому из "Мастер Шеф":

"Класс, но для выпечки таких булок бриош нужна другая форма, противень, жесть, жаровка";

"Ммм, даже через экран можно представить аромат булочек";

"Очень рыхлая и вкусная, это даже не нужно пробовать, чтобы понять";

"А сколько получается бургеров из этого количества ингредиентов?";

"Подскажите пожалуйста 110г яиц, это сколько в штуках примерно?";

"У меня на селекте выходит не плохо и даже классно бриоши и панатоне, при том что печу на беге или на левито мадре. Т.е. селект выдерживает длительную ферментацию".

Последние новости Украины:

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" раскрыл секрет приготовления идеальной спаржи

А еще Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт блинов, которые всегда получаются

Также Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" показал, как перенял учение Хименес-Браво



