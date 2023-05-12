Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить булку для хот-дога и бургера. Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" опубликовал видео в своем Инстаграм, где делится рецептами.
"Булка. Прямо булка? Нет, идеальная БРИОШ для хот-дога и бургера. Да, я ее сделал по-своему и получилось прекрасно.
Нам понадобится:
-520г муки
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-240г молока
-80г сахар
-12г сухие дрожжи (36 свежих)
-110г яиц
-125г сливочного масла 82.5%
-10г соли
Мука использовал Caputo Rossi или маннитоба (можно попробовать Зернари Селект, но я не пробовал)", - написал Владимир Ярославский из "Мастер Шеф".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Владимиру Ярославскому из "Мастер Шеф":
"Класс, но для выпечки таких булок бриош нужна другая форма, противень, жесть, жаровка";
"Ммм, даже через экран можно представить аромат булочек";
"Очень рыхлая и вкусная, это даже не нужно пробовать, чтобы понять";
"А сколько получается бургеров из этого количества ингредиентов?";
"Подскажите пожалуйста 110г яиц, это сколько в штуках примерно?";
"У меня на селекте выходит не плохо и даже классно бриоши и панатоне, при том что печу на беге или на левито мадре. Т.е. селект выдерживает длительную ферментацию".
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