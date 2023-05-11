Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт всем знакомого салата из молодой капусты. Но к нему кулинар рассекретил рецепт необычного соуса, который станет прекрасной заправкой. "Мастер Шеф" Клопотенко уверен, что таким образом вкус салата заиграет по-новому.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко посоветовал выбирать более плотные головки капусты, они самые сочные и вкусные. Кулинар также заметил, что для приготовления заправки по его рецепту лучше использовать яблочный уксус, ведь он дает салату приятный вкус фрукта и прекрасно сочетается с белокачаной капустой.

Победитель шоу "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что для блюда по его рецепту вам понадобится:

200 г молодой капусты

2 огурца

3 веточки укропа

Для заправки:

1 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. подсолнечного масла

щепотка соли и сахара

2 капли кунжутного масла

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко сообщил, что для начала нужно вымыть все овощи и высушить их. После чего нарежьте мелкой соломкой 200 г молодой капусты, два огурца – полукольцами, а 3 веточки укропа мелко порубите.

Лучше переложите нарезанные овощи в шлубокую миску, чтобы легче было перемешивать и овощи не высыпались на поверхность. "Мастер Шеф" Клопотенко выдал также рецепт заправки: смешайте 1 ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. подсолнечного масла, добавьте по щепотке соли и сахара. Крапните 2 капли кунжутного масла. Добавьте к овощам и перемешайте.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт японского крема.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом трендового салата.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт нежной творожной запеканки.