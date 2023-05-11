Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт всем знакомого салата из молодой капусты. Но к нему кулинар рассекретил рецепт необычного соуса, который станет прекрасной заправкой. "Мастер Шеф" Клопотенко уверен, что таким образом вкус салата заиграет по-новому.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко посоветовал выбирать более плотные головки капусты, они самые сочные и вкусные. Кулинар также заметил, что для приготовления заправки по его рецепту лучше использовать яблочный уксус, ведь он дает салату приятный вкус фрукта и прекрасно сочетается с белокачаной капустой.
Победитель шоу "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что для блюда по его рецепту вам понадобится:
- 200 г молодой капусты
- 2 огурца
- 3 веточки укропа
Для заправки:
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Ужас в Киеве, девушку пытали и мучили трое суток: "Медики обнаружили в квартире…"
Много раненых и дома-факелы: россияне накрыли людей кассетными снарядами
Украина получила от союзников циничный приказ о наступлении: "Это называется обман народа"
ЧП на границе с Беларусью, известно о погибшем: первые детали и кадры с места
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- щепотка соли и сахара
- 2 капли кунжутного масла
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко сообщил, что для начала нужно вымыть все овощи и высушить их. После чего нарежьте мелкой соломкой 200 г молодой капусты, два огурца – полукольцами, а 3 веточки укропа мелко порубите.
Лучше переложите нарезанные овощи в шлубокую миску, чтобы легче было перемешивать и овощи не высыпались на поверхность. "Мастер Шеф" Клопотенко выдал также рецепт заправки: смешайте 1 ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. подсолнечного масла, добавьте по щепотке соли и сахара. Крапните 2 капли кунжутного масла. Добавьте к овощам и перемешайте.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт японского крема.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом трендового салата.
Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт нежной творожной запеканки.