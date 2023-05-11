"Майстер Шеф " Євген Клопотенко розповів, як приготувати зеленобогічний салат. Зірка поділився кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться трендовими рецептами.

"Рецепт зеленобогічного салату став трендовим завдяки Тіку Току і мені стало цікаво його повторити. Але просто повторити, це нецікаво. Так що я почав мудрувати: "А як зробити трендовий салат ще трендовішим?" І придумав. Додати в нього замість звичайного твердого сиру - новинку-інтерес Фісташковий сир Це зробить смак салату ще більш цікавим, а вашим рецепторам буде дуже добре, траст ми.Візьміть 1 пачку салату ромен, помийте його, поріжте ножем. мисці, посоліть, додайте 50 мл оливкової олії та сік лимона до смаку. Готово. Насолоджуйтесь салатом так, ніби ніхто не бачить", - написав "Майстер Шеф" Євген Клопотенко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі "Майстер Шеф" Євгену Клопотенко:

"Додати туди ще сухариків великими шматочками, буде ще смачніше";

"Трендовіше" не знаю чи вийшло, не дивлюся ТікТок, але начавкали смачно";

"Так само жест все руками...аааа....хоча до смаку має бути смачно";

"Новий фісташковий сир справді смачний".

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