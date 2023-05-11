Самая богатая певица Камалия показала, как отправилась в дорогу.

Самая богатая певица Камалия решила поделится фотографией из самолета. Самая богатая певица Камалия опубликовала новое фото в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Друзья, я уже в пути. Пожелайте, пожалуйста, удачи", - написала самая богатая певица Камалия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии самой богатой певице Камалии:

"Удачи! Все будет Украина!";

"Приятного путешествия, мягкой посадки";

"Благослови Боже!!! Удачи!!!";

"Удачи, наша дорогая Камалия! Пусть Бог хранит! Все будет Украина";

"Удачи Вам, Камалия!!!! Вы очень глубокая личность! Удачи во всех Ваших планах. Люблю вас. С уважением ,Татьяна";

"Удачи Вам, шикарная Камалия! Счастливого пути. Пусть все будет как Вы хотите, даже лучше! Удачи!";

"Удачи вам!!!! Спасибо, что помогаете Украине и украинцам, а не остались в стороне, как многие другие люди!!!!".

Стоит отметить, что самая богатая певица Камалия - успешная украинская артистка. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. самая богатая певица Камалия успела организовать несколько фондов для помощи украинским беженцам.

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