Самая богатая певица Камалия решила поделится фотографией из самолета. Самая богатая певица Камалия опубликовала новое фото в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"Друзья, я уже в пути. Пожелайте, пожалуйста, удачи", - написала самая богатая певица Камалия.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии самой богатой певице Камалии:
"Удачи! Все будет Украина!";
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"Приятного путешествия, мягкой посадки";
"Благослови Боже!!! Удачи!!!";
"Удачи, наша дорогая Камалия! Пусть Бог хранит! Все будет Украина";
"Удачи Вам, Камалия!!!! Вы очень глубокая личность! Удачи во всех Ваших планах. Люблю вас. С уважением ,Татьяна";
"Удачи Вам, шикарная Камалия! Счастливого пути. Пусть все будет как Вы хотите, даже лучше! Удачи!";
"Удачи вам!!!! Спасибо, что помогаете Украине и украинцам, а не остались в стороне, как многие другие люди!!!!".
Стоит отметить, что самая богатая певица Камалия - успешная украинская артистка. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. самая богатая певица Камалия успела организовать несколько фондов для помощи украинским беженцам.
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