Jerry Heil (Джерри Хейл) вышла на сцену "Евровидение" и спела свою украиноязычную песню.

Певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) с первіх дней вторжения давала благотворительные концерты, а также популизировала украинскую музыку за границей. Она стала одной из тех звезд Украины, которые выступили на сцене Ливерпуля, где проходит "Евровидение". Кадрами она поделилась в своем Инстаграм.

В частности, Jerry Heil (Джерри Хейл) вышла на сцену "Евровидение" и спела украиноязычную песню "Козацькому роду". Зрителей на выступлении исполнительницы собралось очень много.

Более того, поразило то, что Jerry Heil (Джерри Хейл) подпевали собравшиеся зрители и звучали в унисон. Скорее всего там собралось много украинцев, которые временно туда переселились. Это очень растрогало артистку.

"В мае споем вместе ваши любимые песни в Украине! Ищите билеты в сторону! Обнимаю и до встречи. В каком городе ждете?)", - подписала видео Jerry Heil (Джерри Хейл).

В комментариях украинцы писали, где бы хотели видеть концерт Jerry Heil (Джерри Хейл) после выступления в Ливерпуле на сцене "Евровидение".

"Везде, особенно там, где не была давно или вообще еще не была никогда", "Фантастика, это был фантастический вечер", "Красота", "Жду тебя очень, обнимаю. Просто мурашки".

Последние новости в Украине:

Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona устроила эффектные танцы с Jerry Heil, кадры.

Также Politeka писала, что Jerry Heil и Alyona Alyona готовят неожиданную музыкальную премьеру.