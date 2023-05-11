Співачка Jerry Heil розповіла, що робила на Євробаченні-2023, куди її запросили.

Артистка Jerry Heil вирушила до Ліверпуля на Євробачення-2023. Зірка у своєму Інстаграмі розповіла, яку роль вона там отримала.

"Сьогодні всі артисти, які виходять на сцену в Ліверпулі або де завгодно у світі - єдина команда, місія якої - зробити так, щоб Україну чули. Позавчора частиною цієї місії стала я. Мала відчуття, що енергію, яку я віддавала, поверталася назад х100 і давала мені сили лунати до крайніх ліверпульських куточків! Того вечора публіка ревіла і стогнала, як Дніпро широкий! Це неможливо навіть порівняти з чимось", - написала Jerry Heil, розповідаючи про Євробачення-2023.

Фанати поставили понад чотири тисячі лайків і написали коментарі Jerry Heil:

"Дивилася ваш виступ, дуже вдячна, що є небайдужі артисти, ви як голос усіх українців у світі!";

"Не знаєте чи можна десь подивитися запис цієї події?";

"молодець! Та тримати! Пишаюся";

"Була на вашому виступі в Ліверпулі. Дуже вражена голосом та енергією. Дякую Вам та Олені за цю атмосферу. Слава Україні!";

"Та тримати! Янусь ти молодець у нас, ми пишаємося тобою і твоєю неймовірною силою. Люблю";

"Чекаємо на тур Польщею, зокрема - Щецин, Західно-Поморське воєводство".

Нагадаємо, Jerry Heil розповіла про людину за кордоном, яка гаряче її підтримала під час війни.

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