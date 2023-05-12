Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а недавно подогрела слухи о своем романе с писателем Сергеем Жаданом, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Христина Соловий заинтриговала фолловеров кадрами из нового клипа.

Как оказалось, уже 12 мая Христина Соловий готовится представить украинцам новую видеоработу. Судя по фрагментам, которые показала артистка, ее песня трогательная будет о маме. Также можно заметить, что в новом клипе Христина Соловий примерила несколько необычных образов и сменила несколько локаций.

В подписи к публикации Христина Соловий написала: "Подзвонити мамі 12/05". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Классно тем, у кого мамы эмоционально зрелые, без нарциссических расстройств, без биполярки, а просто любят".

"Столько песен о маме уже существует, и так трудно удивить, но у вас получилось".

"К сожалению, уже некому звонить".

"Должно быть очень красиво".

"Ты очень хорошая доченька".

"Как всегда самая лучшая!".

"Ждем. Невероятная песня ко Дню мамы".

"Песня о маме".

"Христина все хорошеет".

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