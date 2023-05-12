Жена Сергея Бабкина Снежана показала, как выглядела с мужем 15 лет назад.

Жена Сергея Бабкина показала, как с мужем выглядела во время венчания. Звезда опубликовала фотографию в своем блоге, где делится личными кадрами и творчеством.

"15 лет со дня тайного венчания. 11.05.2008г – самый важный наш день! Найдите 15 отличий на этих фото", - написала жена Сергея Бабкина.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков, включая Ирину Сопонару, Викторию Булитко и Ирину Монатик, и написали комментарии жене Сергею Бабкину:

"Поздравляем Вас неповторимая семья";

"Мои дети, пусть эта жизнь будет только в счастливых моментах! А ваша любовь согревает вас всегда! Вы действительно люди от Бога, которые служат примером для других семей!!!";

"Вы поставили себя наравне – для меня это основное отличие ;)";

"Различий нет! Такие же классные как и 15 лет назад";

"Поздравляем! Сейчас вы на него опираетесь, как на опору. Ибо стоите рядом не шатаясь на каблуке, а уверенно в кроссовках идете своим жизненным путем. Безусловно, в каждой семье не без ухабов, но вы знаете как важно иметь ту самую поддержку, которую вы дайте друг другу! Берегите то же светлое сияние и передавайте свою мудрость своим "крохам"!".

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