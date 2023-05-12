Александр Пономарев решил показать свою умершую маму. Звезда опубликовал фотографию в своем Инстаграм, где делится не только личными кадрами, но и творчеством.
"Сегодня у моей Мамы должен быть юбилей - 75 лет! Царство Небесное!", - написал Александр Пономарев.
Оля Цибульская поддержала Александра Пономарева в комментарии: "Светлая память".
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии Александру Пономареву:
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"Очень хороший, жаль, что жизнь так рано оборвалась. Царство Небесное";
"Мама всегда рядом ... в сердце, в мыслях ... те, кто ушел в вечность - смотрят с горы за своими детьми ... они радуются, скучают вместе с нами ... по крайней мере хочется верить, что эта связь неразрывна и вечный";
"Царство небесное ей! А тебе здоровья и спокойствия да бережет тебя и твою семью!";
"Вечная память! Царство Небесное! В наших сердцах и душах навсегда!";
"сочувствую, похоронила свою… эту боль только чувствуют те, кто сам пережил";
"Светлая память нашим родным, ангелам телохранителям, которые уже никогда не будут с нами в этом мире, царство небесное";
"Вечная и светлая память о маме, Александр!Она всегда в сердце, рядом с вами!".
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