Александр Пономарев показал свою маму, которой бы исполнилось 75 лет.

Александр Пономарев решил показать свою умершую маму. Звезда опубликовал фотографию в своем Инстаграм, где делится не только личными кадрами, но и творчеством.

"Сегодня у моей Мамы должен быть юбилей - 75 лет! Царство Небесное!", - написал Александр Пономарев.

Оля Цибульская поддержала Александра Пономарева в комментарии: "Светлая память".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии Александру Пономареву:

"Очень хороший, жаль, что жизнь так рано оборвалась. Царство Небесное";

"Мама всегда рядом ... в сердце, в мыслях ... те, кто ушел в вечность - смотрят с горы за своими детьми ... они радуются, скучают вместе с нами ... по крайней мере хочется верить, что эта связь неразрывна и вечный";

"Царство небесное ей! А тебе здоровья и спокойствия да бережет тебя и твою семью!";

"Вечная память! Царство Небесное! В наших сердцах и душах навсегда!";

"сочувствую, похоронила свою… эту боль только чувствуют те, кто сам пережил";

"Светлая память нашим родным, ангелам телохранителям, которые уже никогда не будут с нами в этом мире, царство небесное";

"Вечная и светлая память о маме, Александр!Она всегда в сердце, рядом с вами!".

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