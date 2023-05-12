Внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая является невестой бизнесмена Дениса Жданова, учится и работает моделью в Америке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Соня Евдокименко выложила несколько кадров со своей прогулки в Нью-Йорке.
Как видно, на новых черно-белых фотографиях Соня Евдокименко запечатлена, сидя за столиком в уютной нью-йоркской кофейне. Перед камерой девушка пояивлась в стильном черном пиджаке с жилеткой, и по-модельному позирует фотографу. Волосы Соня Евдокименко собрала в аккуратный хвост, на ее лице легкий естественный макияж, а в ушах массивные серьги. При этом на шее у модели большие наушники.
В подписи к публикации Соня Евдокименко ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать ее новые фотографии, засыпая комплиментами:
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"Великолепная. Ваши глаза рассказывают историю!".
"Так наушники должны сидеть. Потому, когда я надеваю свои Airpods на шею, я выгляжу так, будто задыхаюсь".
"Супер, шикарный образ".
"Супер, великолепная".
"Красивая".
"Красота".
"Красивая девушка".
"Так красиво".
"Шикарная София".
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