Популярная украинская певица Руслана Лыжичко, которая в 2004 году впервые принесла Украине победу на "Евровидении", и вокруг которой в этом году разгорелся скандал, связанный с песенным конкурсом, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Руслана Лыжичко поделилась теплыми снимками и рассказала, как выступала на приеме в резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Так, на новых фотографиях можно увидеть, что Руслана Лыжичко произвела впечатление на гостей приема, а сам премьер очень тепло принимал украинских гостей. Как отметила Руслана Лыжичко, в рамках мероприятия, она исполнила свой легендарный хит "Дикі танці". Также на этой вечеринке присутствовала первая победительница Евровидения от Великобритании Sandie Shaw.

В подписи к публикации Руслана поделилась своими эмоциями после этого приема:

"Я лично поблагодарила Премьер-министра за всю помощь, которую оказывает Великобритания Украине и подчеркнула единение наших стран через музыку, культуру, общие ценности и гуманизм! Я была очень вдохновлена приемом, вниманием и человеческим теплом, которым окружил нас господин Риши Сунак и его служба. Во время таких событий иногда сдерживаешь улыбку, понимая и уважая цену, которой Украина становится героем всех новостей и событий, но чаще слезы. Слава Украине!".

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