«Евровидение-2023» проходит в эти дни в Ливерпуле, напоминает Politeka.net.

Победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко делится с украинцами некоторыми подробностями шоу, на которое, напомним, она попала со скандалом.

К счастью, конфликт удалось решить и Руслана все же исполнила свою «особую миссию» на «Евровидении-2023». Так, в Ливерпуле впервые состоялась коллаборация украинской певицы-дирижера Русланы Лыжичко со всемирно известным хором и оркестром Английской Национальной Оперы.

«Я начала это масштабное шоу с фрагмента моего нового музыкального проекта Wild Heart и симфонически хоровой версии Диких Танцев. Это было феерично! Публика встретила безумными эмоциями! Оркестр и хор невероятны…», - рассказывала Руслана Лыжичко о произошедшем с ней на «Евровидении-2023».

И вот «Евровидению-2023» снова нашлось, чем удивить Руслану. Украинская певица увидела своего двойника.

«Ищите 7 отличий! Будьте внимательны и осторожны!», - пошутила Руслана Лыжичко, прокомментировав фото.

Однако украинцы в ответ заверили Руслану Лыжичко, что она единственная и неповторимая.

«Нет, это точно не Вы. Не волнуйтесь, вас мы точно не спутаем никогда»,

«О боже, что это!»,

«Только костюм немного похож, Руслана, вы наша неповторимая», - комментируют пользователи соцсетей схожесть Русланы Лыжичко с ее клоном на «Евровидении-2023».

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Напомним, ранее Руслана Лыжичко раскрыла, в чем заключается ее миссия на "Евровидении-2023".

Также сообщалось, что после первого полуфинала "Евровидения-2023" украинцы остались недовольны - что произошло на этот раз.

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