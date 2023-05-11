«Евровидение-2023» проходит в эти дни в Ливерпуле, напоминает Politeka.net.
Победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко делится с украинцами некоторыми подробностями шоу, на которое, напомним, она попала со скандалом.
К счастью, конфликт удалось решить и Руслана все же исполнила свою «особую миссию» на «Евровидении-2023». Так, в Ливерпуле впервые состоялась коллаборация украинской певицы-дирижера Русланы Лыжичко со всемирно известным хором и оркестром Английской Национальной Оперы.
«Я начала это масштабное шоу с фрагмента моего нового музыкального проекта Wild Heart и симфонически хоровой версии Диких Танцев. Это было феерично! Публика встретила безумными эмоциями! Оркестр и хор невероятны…», - рассказывала Руслана Лыжичко о произошедшем с ней на «Евровидении-2023».
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И вот «Евровидению-2023» снова нашлось, чем удивить Руслану. Украинская певица увидела своего двойника.
«Ищите 7 отличий! Будьте внимательны и осторожны!», - пошутила Руслана Лыжичко, прокомментировав фото.
Однако украинцы в ответ заверили Руслану Лыжичко, что она единственная и неповторимая.
«Нет, это точно не Вы. Не волнуйтесь, вас мы точно не спутаем никогда»,
«О боже, что это!»,
«Только костюм немного похож, Руслана, вы наша неповторимая», - комментируют пользователи соцсетей схожесть Русланы Лыжичко с ее клоном на «Евровидении-2023».
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Напомним, ранее Руслана Лыжичко раскрыла, в чем заключается ее миссия на "Евровидении-2023".
Также сообщалось, что после первого полуфинала "Евровидения-2023" украинцы остались недовольны - что произошло на этот раз.
Кроме того, Politeka.net писала, что Тина Кароль стыдится своего выступления на "Евровидении" - каким оно было.