Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны отказался от русского языка в жизни и творчестве, а также начал выпускать англоязычные хиты, часто радует публику яркими публикациями на свой странице в Instagram. Так, в этот раз Макс Барских поделился видео со своей встречи с руководством польской дочерней компании известного мирового лейбла Warner Music. Как оказалось, украинского исполнителя пригласили присоединиться к этому лейблу.

На кадрах можно увидеть встречу Макса Барских с командой лейбла Warner Music Poland, и надо сказать, что встречали его очень тепло, а мероприятие прошло в дружелюбной атмосфере. В своем посте к этому видео Макс Барских рассказал о поддержке Польши украинцам во время войны и поблагодарил своих новых польских друзей.

"Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю благодарность Warner Music Poland за ваше приглашение. Также я хотел бы сказать несколько слов искренней признательности всем вам, польским гражданам и Польше в целом, за вашу доброту и огромную поддержку моей страны, украинцев, за приют миллионов наших женщин и детей. Вы знаете, трудно не уставать от войны, но каждый божий день наш народ продолжает бороться за нашу свободу, я очень благодарен, что вы остаетесь на нашей стороне, борясь с насилием. Спасибо, что не боитесь и не устаете. Но, несмотря на все препятствия, я искренне верю, что, если закрывается одна дверь, открывается другая. И я благодарен, что у меня есть прекрасная возможность быть здесь и делиться с вами своей музыкой. Это огромная ответственность, но я действительно в восторге от этого!", - написал Макс Барских.

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