В центре внимания на «Евровидении-2023» в этот раз оказалось украинское попурри и дочь легендарного Назария Яремчука Мария Яремчук, рэпер OTOY и участница детского Евровидения Злата Дзюнька, пишет Politeka.net.

Обсуждая это выступление во втором полуфинале "Евровидения-2023", украинцы не сдерживают эмоций.

«Кто намешал эти песни? Родина, Мелодія и Щедрик - неужели нельзя было поставить что-нибудь современное?...»,

«Даже для украинцев это было средне, что уж говорить о людях, не понимающих украинский. Возникают подозрения, что коррупция помогла именно этим людям выйти на сцену и какому-то невежеству спродюсировать это выступление. Очень грустно",

«Как-то не понравилось. За душу не приняло, весело не было. Как-то средне. И в конце не хватило кульминации. Думала, ну сейчас как вмажут после Щедрика, а тут бах и конец. Еще и фанера фанерная»,

«Мда… какой-то винигрет получился»,

«Ну честно...после Алеши....ну навалили кринжа...лучше бы отправили нашу Монро.... Или сделали какой-то кавер на известную песню о мире...или уж лучше бы свое спела. ..»,

«Какая-то шароварщина, если честно. Эти костюмы желтенькие, это что-то из 90х. Тот не поразил, рагуливщина. Маша и Дзюнька хорошо»,

«Это выглядит как преднамеренное про..рание шанса показать украинскую культуру. Кто за этим стоит?»,

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Добавим, во втором полуфинале «Евровидения-2023» за выход в финал соревновались 16 стран, однако только десятым из них удалось пройти дальше. Так, финалистами стали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Представители Украины на Евровидении-2023, группа TVORCHI, выйдут на сцену под номером 19. Финал «Евровидения-2023» состоится уже завтра, 13 мая, в Ливерпуле.

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