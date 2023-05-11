«Євробачення-2023» у Ліверпулі нарешті стартувало і вже відомо, хто з 15-ти країн, які виступили у першому півфіналі конкурсу, здобули місце у фіналі, пише Politeka.net.

Але традиційно для «Євробачення» не обійшлося і без скандалу. Так, українці масово скаржаться на технічні проблеми під час трансляції першого півфіналу на ТБ. За словами глядачів, звук був жахливий і учасників «Євробачення-2023» було погано чути на відміну від коментатора Тимура Мірошниченко.

«Звук відстій! Як можна оцінити пісенний конкурс з таким звуком?», «Суспільне, полагодьте звук трансляції»,

«Звук трансляції жахливий! Я не чую артистів і не можу оцінити пісню!», «Зі звуком біда»,

«Боже нічого не чути, взагалі, капець, коментування чути, а Євробачення – ні»,

«Звук зі сцени просто жах, наче заглушили слова, тільки Тімура нормально чути. Вперше така лажа. Робіть щось з цим, бо неможливо слухати пісні», - комунтують обурені українці.

Нагадаємо, другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023» відбудеться 11 травня о 22.00.

На сцену «Євробачення-2023» вийдуть представники та представниці 16 країн.

Більшість композицій у другому півфіналі «Євробачення-2023» будуть звучати англійською, і лише Вірменія, Румунія, Словенія та Албанія заспівають рідними мовами.

Українська група TVORCHI боротимуться за перемогу на "Євробаченні-2023" у гранд-фіналі, який відбудеться вже 13 травня.

Як відомо, музиканти вийдуть на сцену «Євробачення-2023» з піснею Heart Of Steel під номером 19.

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