"Євробачення-2023" проходить цими днями в Ліверпулі, нагадує Politeka.net.

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко ділиться з українцями деякими подробицями шоу, на яке, нагадаємо, вона потрапила зі скандалом.

На щастя, конфлікт вдалося вирішити і Руслана все ж таки виконала свою «особливу місію» на «Євробаченні-2023». Так, у Ліверпулі вперше відбулася колаборація української співачки-диригента Руслани Лижичко із всесвітньо відомим хором та оркестром Англійської Національної Опери.

«Я розпочала це масштабне шоу з фрагмента мого нового музичного проекту Wild Heart та симфонічно хорової версії Диких Танців. Це було феєрично! Публіка зустріла шаленими емоціями! Оркестр і хор неймовірні…», - розповідала Руслана Лижичко про те, що сталося з нею на «Євробаченні-2023».

І ось «Євробаченню-2023» знову знайшлося, чим здивувати Руслану. Українська співачка побачила свого двійника.

«Шукайте 7 відмінностей! Будьте уважні та обережні!», - пожартувала Руслана Лижичко, прокоментувавши фото.

Українці у відповідь запевнили Руслану Лижичку, що вона єдина та неповторна.

«Ні, це точно не Ви. Не хвилюйтеся, вас точно не сплутаємо ніколи»,

«О боже, що це!»,

"Тільки костюм трохи схожий, Руслано, ви наша неповторна" , - коментують користувачі соцмереж схожість Руслани Лижичко з її клоном на "Євробаченні-2023".

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Нагадаємо, раніше Руслана Лижичко розкрила, у чому полягає її місія на "Євробаченні-2023".

Також повідомлялося, що після першого півфіналу "Євробачення-2023" українці залишилися незадоволеними - що сталося цього разу.

Крім того, Politeka.net писала, що Тіна Кароль соромиться свого виступу на "Євробаченні" - яким він був.