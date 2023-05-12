На своей странице в Instagram Маричка Падалко с "1+1" рассказала, что Валерий Залужный "воскрес". Главнокомандующий ВСУ появился на свадьбе военного, на фоне дезинформационных вбросов россиян о его «гибели».

Звезда "1+1" Маричка Падалко отметила, что самая заметная новость дня - это то, что Украина получит от Британии ракеты Storm Shadow, которая может поражать свои цели на расстоянии 250 км, обходить российскую ПВО и их РЭП.

Все источники подтверждают успехи ВСУ под Бахмутом. Громче всего о них кричит Пригожин, но, как подчеркнула ведущая 1+1 Маричка Падалко, у него есть и свои мотивы – показать недееспособность регулярной армии после того, как вагнеровцы покинули часть своих позиций (видео 3 – чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз).

"Поскольку наш генштаб придерживается режима тишины, определенное представление о продвижении ВСУ можно составить по сообщениям вражеских военкомов. Они уже рисуют карты, как украинцы могут окружить россиян в Бахмуте (фото 4), но громче всего кричат ​​о том, что ВСУ движется в сторону белгородщины" , – пишет Маричка Падалко.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Торецку на Донетчине (фото 5).

Также Маричка Падалко рассказала, что украинские хакеры запустили в российских городах «обращение» Зеленского – реакция была разной (видео 6).

Житель Уральска в Казахстане Жанната Ахмедьярова арестовали на 10 суток за то, что он принес унитаз к памятнику маршалу Жукову на 9 мая (фото 7).

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.