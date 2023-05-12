Ведущий программы "Мир наизнанку" и автор документального проекта "Год" Дмитрий Комаров обратился к украинцам за помощью.

Дмитрий Комаров накануне выхода в эфир третьего выпуска спецпроекта "Год. За кадром", главным героем которого стал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, снова столкнулся с проблемами. В своем Telegram-канале ведущий разместил важное обращение к зрителям.

"Друзья, враг регулярно проводит спланированные атаки ботов на мой инстаграм, фейсбук, телеграм и ютуб. Массированные жалобы на каналы. Так значительно снижаются охваты публикаций, их видит мало людей. Цель врага - чтобы интервью с Залужным и другие стратегические видео увидело меньше людей. Помогите отбить атаку - поддержите положительными реакциями, репостами", - подчеркнул Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку".

В интервью Дмитрию Комарову Валерий Залужный поделился некоторыми военными тайнами, которые сейчас уже можно озвучивать. В частности, «Железный генерал» рассказал ведущему "Мир наизнанку", как Вооруженным силам удавалось перемещать технику незаметно для всей страны, а также что помогло Украине выстоять в первые сложные недели полномасштабного вторжения.

Так, например, Валерий Залужный поделился с Дмитрием Комаровым интересными подробностями о неожиданном для него звонке утром 24 февраля 2022 года.

"Буквально я в 5 часов утра получил телефонный звонок от человека, который мне был не очень приятный. Звонок был из-за границы. И этот человек просил у меня прощения", - вспомнил главнокомандующий ВСУ в разговоре с Дмитрием Комаровым.

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