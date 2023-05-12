Певица Мария Яремчук и рэпер OTOY за кулисами Евровидения-2023 шутили над тем, что они выглядят, как жена и муж.

Певица, которая представляла Украину на Евровидении 2014, финалистка шоу "Голос країни", дочь легендарного украинского певца Назария Яремчука Мария Яремчук триумфально вернулась на сцену после пяти лет перерыва.

На своей странице в Instagram Мария Яремчук поделилась яркими кадрами закулисья международного конкурса "Евровидение-2023", где она выступила с песней Назария Яремчука "Родина".

Номер Марии Яремчук был сплетен с выступлением рэпера OTOY (Вячеслав Дрофа), исполнившего на сцене Евровидения трек на стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати". А в конце к артистам присоединилась участница "Детского Евровидения" Злата Дзюнька, чтобы они вместе исполнили легендарный "Щедрик".

За кулисами Мария Яремчук и OTOY также тесно общались и шутили над тем, что они вместе выглядят, будто жених и невеста на свадьбе, ведь артистка была одета в роскошное длинное белое платье, а рэпер — в черный костюм. OTOY даже нашел для певицы "обручальное кольцо" со льда.

"Я подготовил для Марии обручальное кольцо. Надеюсь, ей как холодной женщине понравится", - пошутил рэпер.

В перерывах между репетицией и прямым эфиром Евровидения уставшие Мария Яремчук и OTOY не развлекались вместе с другими артистами, а тихонько отлеживались на диванах в гримерке.

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