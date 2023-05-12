Другий півфінал "Евробачення-2023", що проходить у Ліверпулі, ознаменувався черговим скандалом.

В центрі уваги на «Євробаченні-2023» в цей раз опинилося українське попурі і дочка легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук, репер OTOY та учасниця дитячого Євробачення Злата Дзюнька, пише Politeka.net.

Обговорюючи цей виступ у другому півфіналі «Євробачення-2023», українці не стримаються в емоціях.

«Хто намішав ці пісні? Родина, Мелодія та Щедрик - невже не можна було поставити щось сучасне?...»,

«Навіть для українців це було середньо, що вже говорити про людей, які не розуміють українську. Виникають підозри, що корупція допомогла саме цим людям вийти на сцену та якомусь неуку спродюсувати цей виступ. Дуже сумно»,

«Якось не сподобалося. За душу не взяло, весело не було. Якось посередньо. І в кінці не вистачило кульмінації. Думала, ну зараз як вмажуть після Щедрика, а тут бах і кінець. Ще й фанера фанерна»,

«Мда… якийсь вінігрєт вийшов»,

«Ну чесно...після Альоші....ну навалили крінжа...краще б відправили нашу Монро... Або зробили якийсь кавер на відому пісню про мир...або вже б краще своє заспівала...»,

«Якась шароварщина, якщо чесно. Оці костюмами жовтенькі, це щось з 90х. Отой не вразив, рагулівщина. Марійка та Дзюнька добре»,

«Це виглядає як навмисне про..рання шансу показати українську культуру. Хто за цим стоїть?»,

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Додамо, у другому півфіналі «Євробачення-2023» за вихід у фінал змагалися 16 країн, однак лише десятьом із них вдалося пройти далі. Так, фіналістами стали: Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія.

Представники України на «Євробаченні-2023», гурт TVORCHI, вийдуть на сцену під номером 19. Фінал «Євробачення-2023» відбудеться уже завтра, 13 травня, у Ліверпулі.

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