На сцене "Евровидения-2023" Андрей Данилко в образе Верки Сердючки появится 13 мая. Именно в этот день в Ливерпуле состоится гранд-финал "Евровидения-2023", пишет Politeka.net.
Данилко уже в Ливерпуле и делится со своими поклонниками некоторыми кадрами, сделанными на улочках города, номер гостиницы.
Андрей Данилко все еще ходит в маске, но, как рассказывал сам артист, дело уже не в пандемии. Сначала маска стала частью его образа для шоу «Маска», а затем Данилко просто к ней привык. К чувству защищенности.
«… Впоследствии я понял, что мне стало очень удобно находиться в маске. Как будто я защищен. Может, поэтому я никогда не играл себя, а играл персонажа – Сердючку», - рассказывал артист.
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По его словам, с момента 24 февраля он очень часто выходил в эфир. Десятки интервью и включений.
«И я пообещал, что сниму маску, когда кончится война. Пообещал, поэтому придерживаюсь. Я, конечно, не думал, что это затянется». – рассказывал Андрей Данилко в одном из своих недавних интервью.
Но о решении Андрея Данилко не снимать маску до конца войны знают далеко не все, поэтому комментируя новые фото Данилко и сценической мамы Сердючки, ему решили напомнить об окончании пандемии.
«Скажите Данилко, пожалуйста, что ковид уже закончился пора снимать маску с лица», «Уже маски давно никто не носит, ну к чему это?».
Другие, кто в курсе дела, внесли ясность: «До конца войны не снимет».
А вот «мама» Сердючки лицо за маской не скрывает, а наоборот всячески привлекает к нему внимание, делая забавные гримасы.
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