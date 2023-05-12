Украинская группа TVORCHI изменила свою позицию в рейтинге букмекеров за день до финала Евровидения.

Гранд финал Евровидения-2023, которое проходит в британском Ливерпуле от имени Украины, состоится в субботу 13 мая. За день до кульминации позиции представителей Украины группы TVORCHI изменился.

Об этом свидетельствую данные на сайте Eurovision World.

Так, изначально TVORCHI входили в тройку лидеров рейтинга, позже – за неделю до финала песенного конкурса – сместились на четвертую позицию. Однако теперь, за день до гранд-финала Евровидения, TVORCHI снова заняли третье место в рейтинге букмекеров.

ТОП-5 рейтинга букмекеров 12 мая выглядит так:

На первом месте представительница Швеции Loreen, которая уже принесла победу своей стране в 2012 году. В ее победу верят уже 50% еврофанов, которые сделали свои ставки. Сначала у нее было 39%, позже стало 42%, и за день до финала уже 50%.

На втором месте рейтинга букмекеров расположился представитель Финляндии Käärijä с треком Cha Cha Cha. В его победу верят 22% еврофанов.

Заключают тройку лидеров украинский дуэт TVORCHI с композицией, посвященной несокрушимым защитникам "Азовстали", – Heart of steеl. Правда, в нашу победу верят всего 6% еврофанов.

На четвертом месте расположилась участница от Израиля Noa Kirel с песней "Unicorn". Коэффициент ее победы составляет 4%.

И закрывает пятерку лидеров Испания, которую представляет Blanca Paloma с треком "Eaea", в победу которой верят 4%.

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