Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая стала ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Юлия Санина выложила кадры, на которых в деталях показала свой необычный наряд для второго полуфинала песенного конкурса.

На снимках Юлия Санина запечатлена на черном фоне, что только подчеркивает ее необычный наряд. Как оказалось, этот образ создавали украинские стилисты. Это замысловатый костюм цвета синий-металлик с интересными шнуровками, который дополнен высокими ботинками такого же оттенка. Волосы певицы заплетены в тугие косички с синими элементами, а на ее лице яркий макияж, тоже с синим. Свой образ Юлия Санина завершила изысканными украшениями, которые только подчеркивают атмосферу этого образа.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото, которые показала Юлия Санина:

"Вы невероятная".

"Выглядишь потрясающе".

"Как всегда, неотразима".

"Легкого и кайфового эфира!".

"Интересно, мне одной, глядя на этот невероятный образ Юли, вспомнились костюмы группы Maneskin в финале?".

"Какие же красивые костюмы, большое спасибо стилистам, всем, всем кто приложил свои ручонки, чтобы наша команда так выглядела. Вы лучшие!".

"Богиня. Как мы гордимся тобой и творчеством. Я в шоке от твоей способности, силы и выдержки. Ты самая лучшая на том Евровидении".

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